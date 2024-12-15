AB: Suriye’nin yeniden inşa edilmesi ve yapılanmasına büyük önem veriyoruz

AB Yüksek Temsilcisi Kallas, “Suriye’nin yeniden inşa edilmesi ve yapılanmasına büyük önem veriyoruz” dedi.

Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Kaja Kallas, Suriye'deki durumla ilgili gelişmeleri tartışmak üzere bakanlar düzeyinde Ürdün'de yapılan uluslararası toplantıda konuştu.

Ürdün'deki toplantıya bölgesel aktörlerin katılmasının çok önemli olduğunu kaydeden Kallas, "Suriye ümit vadediyor fakat belirsiz bir geleceğe doğru yol alıyor. Suriye'nin yeni liderleri, istikrar, egemenlik, toprak bütünlüğü, azınlıklara saygı, herhangi bir radikalleşme olmama, kurulacak hükümetin kapsayıcılığı ve işlenen suçlarla ilgili hesap verebilirlik ilkelerine bağlı olmalı. AB bu çerçevede daha fazla katkı sağlamaya hazır. Ancak bu ilkeler bizim için son derece önemli” ifadelerini kullandı.

Kallas, 16 Aralık'ta yapılacak AB dışişleri bakanları toplantısında Suriye ile ilgili nasıl bir yaklaşımda bulunulacağı konusunun ele alınacağını vurgulayarak, "Suriye'nin yeniden inşa edilmesi ve yapılanmasına çok büyük bir önem veriyoruz” diye konuştu.

Kaynak: DHA