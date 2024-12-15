ABD: HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz

ABD Dışişleri Bakanı Blinken, “HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz“ dedi.
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Suriye'deki gelişmeleri görüşmek üzere düzenlenen dışişleri bakanları toplantısı için gittiği Ürdün'ün Akabe kentinde basın toplantısı yaptı. Toplantıda, Suriye'nin son yarım yüzyılda herhangi bir haftada olduğundan daha fazla değiştiğini belirten Blinken, ABD'nin ve diğer bölgesel güçlerin, Suriye'nin geçici liderlerinin gelecekteki bir Suriye hükümetine destek ve tanınma karşılığında uymasını umdukları bir dizi ilke üzerinde anlaştıklarını bildirdi.
Blinken, Suriye'deki geçiş hükümetine, azınlıkların ve kadınların haklarına saygı gösterilmesi, terörist gruplara karşı hiçbir tolerans tanınmaması, kimyasal silah stoklarının imha edilmesi ve Suriye'nin komşuları ile iyi geçinmesi çağrısı yaptı. Bir gazetecinin, ABD'nin terörist grup olarak gördüğü HTŞ ile iletişimin olup olmadığı ile ilgili soruya Blinken, "HTŞ ve diğer taraflarla temas halindeyiz” yanıtını verdi.
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