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ABD’li eski asker Kongre üyelerini “İsrail’in Gazze’deki soykırımına ortak olmakla’’ suçladı

ABD’li eski asker Kongre üyelerini “İsrail’in Gazze’deki soykırımına ortak olmakla’’ suçladı
ABD’li eski istihbaratçı ve asker Josephine Guilbeau, ABD’nin İsrail’e verdiği koşulsuz desteğe ilişkin “ABD Kongresi Gazze’deki bu soykırıma suç ortağı oluyor. 17 yıllık bir gazi ve istihbarat subayı olarak, Amerikan değerlerini ve ulusal güvenliğimizi yok edişinizi izliyorum.“ dedi.

Eski istihbaratçı ve ordu mensubu Guilbeau, ABD Temsilciler Meclisi Gazi İşleri Komitesinde düzenlenen bir oturumda, Amerikan yönetiminin ve Kongresinin İsrail politikasına tepki gösterdi.

Oturum devam ederken ayağa kalkarak Kongre üyelerine seslenmeye başlayan Guilbeau, "ABD Kongresi Gazze'deki bu soykırıma suç ortağı oluyor. İsrail'e milyarlarca dolar göndermeye devam ediyorsunuz. 17 yıllık bir gazi ve istihbarat subayı olarak, Amerikan değerlerini ve ulusal güvenliğimizi yok edişinizi izliyorum." şeklinde konuştu.

Üzerindeki askeri kıyafetiyle dikkati çeken eski asker Guilbeau, sözlerine şöyle devam etti:

"İsrail (Gazze'de) çocukları diri diri yakıyor. Bir yıldır İsrail'in çocukları nasıl diri diri yaktığını izliyorum. Gazilere ve Amerikan değerlerine değer vermiyorsunuz. Bu ülkeyi yok ediyorsunuz. Hepinizden utanıyorum. Tanrı size doğru olanı yapma cesaretini versin."

Bu sırada oturum başkanının da çağrısıyla salondaki güvenlik görevlileri tarafından dışarı çıkarılan Guilbeau, salon dışında bulunan bazı medya mensuplarına açıklama yaptı.

Amerikalı eski asker, Amerikan Kongresinin milyarlarca doları İsrail gibi ülkelere gönderirken gazilere, ihtiyaç duydukları yardımları sağlamadığını belirtti.

Guilbeau, "Gaziler olarak sesimizi yükseltip 'Artık yeter' deme zamanı. Kongrenin şu anda yaptıklarından ülkemizi kurtarmamız gerekiyor." diye konuştu.

Kaynak: AA

  • #ABD #İsrail #İsrail’in Gazze Soykırımı

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