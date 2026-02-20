GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Almanya’dan vatandaşlarına İran’ı acilen terk etme çağrısı

Almanya’dan vatandaşlarına İran’ı acilen terk etme çağrısı
Almanya, İran’daki vatandaşlarına bu ülkeyi acilen terk etme çağrısında bulundu.

Almanya'nın Tahran Büyükelçiliğinin sosyal medya hesabından yapılan ve "İran'daki Alman vatandaşlarına yeniden acil ülkeyi terk etme çağrısı” başlığı taşıyan açıklamada, İran'da ve bölgede gerginlik durumunun devam ettiği belirtildi.

Güvenlik durumunun daha da kötüleşmesi ve askeri çatışmalar yaşanması ihtimalinin dışlanamayacağı ifade edilen açıklamada, bu nedenle Alman vatandaşlarına İran'ı terk etme çağrısının tekrar hatırlatılmak istendiği aktarıldı.

Açıklamada, gerginliğin tırmanması durumunda Dışişleri Bakanlığı ve Tahran'daki Alman Büyükelçiliğinin ülkeden ayrılma konusunda "neredeyse hiçbir destek sağlayamayabileceğinin" dikkate alınması istenerek Alman vatandaşlarından ülkeyi terk etmek için mevcut imkanları kullanmaları çağrısında bulunuldu.

Kaynak: AA

