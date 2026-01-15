GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Amerikalıların yüzde 75’i ABD’nin Grönland’ı kontrol altına almaya çalışmasına karşı çıkıyor

Amerikalıların yüzde 75’i ABD’nin Grönland’ı kontrol altına almaya çalışmasına karşı çıkıyor
ABD’de yapılan bir anket, halkın yüzde 75’inin, ABD’nin Grönland’ı kontrol altına almaya çalışmasına karşı çıktığını gösterdi.

CNN'in bağımsız araştırma şirketi SSRS tarafından 1209 kişiyle yapılan ankette katılımcılara, ABD'nin Grönland'ı kontrol altına almaya çalışmasını destekleyip desteklemeyecekleri soruldu.

Katılımcıların yüzde 75'inin söz konusu duruma karşı çıktığını gösteren ankette, yüzde 25'lik kısmın ise buna destek verdiği görüldü.

Ankete göre, desteklemeyenlerin oranı Demokratlarda yüzde 94 olurken, Cumhuriyetçilerde ise yüzde 50 olarak kayda geçti.

ABD'nin Venezuela'da askeri aksiyon alması sorulduğunda ise katılımcıların yüzde 52'si bunu desteklemediğini söylerken, yüzde 48'i ise desteklediğini belirtti.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Donald Trump, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürmüştü.

Trump, daha önce de Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Kaynak: AA

