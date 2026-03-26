GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DÜNYA Haberleri

Bangladeş’te yolcu otobüsü nehre düştü: 24 ölü
Bangladeş’te bir yolcu otobüsünün feribota binerken nehre düşmesi sonucu meydana gelen kazada 24 kişi hayatını kaybetti.

Bangladeş'in Rajbari bölgesindeki Daulatdia terminalinde, içinde yaklaşık 40 kişinin bulunduğu bir yolcu otobüsü, başkent Dakka'ya gitmek üzere feribota binişi sırasında kontrolden çıkarak Padma Nehri'ne düştü.

Kaza sonrası bölgeye sevk edilen ekiplerin başlattığı ve gece boyu süren arama kurtarma çalışmalarının ardından otobüs, vinç yardımıyla sudan çıkarıldı.İtfaiye ve arama kurtarma birimleri tarafından yapılan açıklamada, otobüste ve nehirde gerçekleştirilen aramalarda şu ana kadar 24 kişinin cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi.

Kayıp olduğu değerlendirilen diğer yolcuları arama çalışmalarının ise donanma ve sahil güvenlik ekiplerinin desteğiyle sürdüğü aktarıldı.

Kaynak: DHA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
