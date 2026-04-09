Beyaz Saray’da NATO zirvesi: Trump Rutte ile görüştü
ABD Başkanı Donald Trump, “kağıttan kaplan“ diyerek ayrılmakla tehdit ettiği NATO’nun Genel Sekreteri Mark Rutte’yle Beyaz Saray’da buluştu.
ABD Başkanı Trump ile NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşması ve ABD-NATO ilişkilerinin tartışıldığı dönemde bir araya geldi. Beyaz Saray'da basına kapalı yapılan görüşmede, ABD-NATO ilişkileri ve İran'la ilgili gündemdeki ana konuların ele alındığı açıklandı.
RUTTE: SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU
Rutte, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Trump ile çok açık ve samimi bir görüşme yaptık. Avrupa ülkelerinin ABD'ye yardımcı olduğunu söyledim." dedi.
TRUMP: NATO YANIMIZDA OLMADI
ABD Başkanı Trump ise NATO'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü: "Onlara ihtiyacımız olduğunda NATO yanımızda olmadı. Yeniden ihtiyacımız olduğunda da burada olmayacak. Grönland'ı hatırlayın. O kocaman, kötü yönetilen buz parçasını."
Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump halen NATO'dan çekilmeyi düşünüyor mu?" sorusuna, "Bu konu, Başkan'ın daha önce değindiği bir konu ve sanırım birkaç saat sonra Genel Sekreter Rutte ile de bu konuyu görüşecek." yanıtını vermişti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”