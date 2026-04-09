Beyaz Saray’da NATO zirvesi: Trump Rutte ile görüştü

ABD Başkanı Donald Trump, “kağıttan kaplan“ diyerek ayrılmakla tehdit ettiği NATO’nun Genel Sekreteri Mark Rutte’yle Beyaz Saray’da buluştu.

ABD Başkanı Trump ile NATO Genel Sekreteri Rutte, ABD ile İran arasındaki geçici ateşkes anlaşması ve ABD-NATO ilişkilerinin tartışıldığı dönemde bir araya geldi. Beyaz Saray'da basına kapalı yapılan görüşmede, ABD-NATO ilişkileri ve İran'la ilgili gündemdeki ana konuların ele alındığı açıklandı.

RUTTE: SAMİMİ BİR GÖRÜŞME OLDU

Rutte, görüşmenin ardından yaptığı açıklamada "Trump ile çok açık ve samimi bir görüşme yaptık. Avrupa ülkelerinin ABD'ye yardımcı olduğunu söyledim." dedi.

TRUMP: NATO YANIMIZDA OLMADI

ABD Başkanı Trump ise NATO'ya yönelik eleştirilerini sürdürdü: "Onlara ihtiyacımız olduğunda NATO yanımızda olmadı. Yeniden ihtiyacımız olduğunda da burada olmayacak. Grönland'ı hatırlayın. O kocaman, kötü yönetilen buz parçasını."

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, "Başkan Trump halen NATO'dan çekilmeyi düşünüyor mu?" sorusuna, "Bu konu, Başkan'ın daha önce değindiği bir konu ve sanırım birkaç saat sonra Genel Sekreter Rutte ile de bu konuyu görüşecek." yanıtını vermişti.

