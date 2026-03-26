Beyaz Saray: İran yenildiğini kabul etmezse Trump onları daha sert vuracak

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, “Başkan Donald Trump’ın tercihi her zaman barıştır. Ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse, Başkan Trump onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır” dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Karoline Leavitt, düzenlediği basın toplantısında, ABD-İran müzakerelerine ilişkin gazetecilerin sorularını yanıtladı. ABD ile İran arasında görüşmelerin sürdüğünü belirten Leavitt, ABD'nin bir yandan müzakerelere devam ederken diğer yandan askeri seçeneklerini hazır tutmaya devam ettiğini bildirdi.

Leavitt, "Başkan Donald Trump'ın tercihi her zaman barıştır. Ancak İran, askeri açıdan mağlup oldukları gerçeğini kabul etmezse, Başkan Trump onların şimdiye kadar hiç olmadığı kadar sert şekilde vurulduklarından emin olacaktır” ifadelerini kullandı.

Trump'ın İran'a yönelik açıklamalarının ‘blöf' olmadığını söyleyen Leavitt, "Trump, İran'a ‘cehennemi' yaşatmaya hazır” diye konuştu. Sözcü Leavitt, ABD askerlerinin İran'a gönderilmesi konusunda yönetimin Kongre onayına ihtiyacı olup olmadığı sorusuna, "Bildiğiniz gibi Kongre'den resmi bir yetki alınması gerekmiyor, çünkü şu anda İran'da büyük çaplı operasyonlar yürütüyoruz” yanıtını verdi.

Askeri operasyonun 4-6 hafta arasında sürmesi beklenen bir planlama olduğunu aktaran Leavitt, bu takvimin çok önünde olduklarını ve İran ordusunu ciddi şekilde zayıflattıklarını öne sürdü.

Leavitt, Hürmüz Boğazı'nın yeniden gemi trafiğine açılmasına ilişkin ise ABD'nin adım attığını ve bazı hazırlıklar yaptığını vurgulayarak, bu konuda detaylara girmeyeceğini kaydetti.

Kaynak: DHA