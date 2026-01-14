GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,23
EURO
50,28
STERLİN
58,14
GRAM
6.496,54
ÇEYREK
10.678,84
YARIM ALTIN
21.253,68
CUMHURİYET ALTINI
42.373,38
DÜNYA Haberleri

Danimarka Savunma Bakanı: ABD’nin Grönland’a saldırması tamamen varsayımsal

Danimarka Savunma Bakanı: ABD’nin Grönland’a saldırması tamamen varsayımsal
Danimarka Savunma Bakanı Troels Lund Poulsen, ABD’nin Grönland’a olası askeri müdahalesini “varsayımsal“ olarak niteledi.

Danimarka Savunma Bakanlığının Grönland'da askeri varlığını artırma kararını açıklamasının ardından Poulsen, başkent Kopenhag'da değerlendirmede bulundu.

ABD'nin Grönland'a askeri müdahalede bulunmasını "hayal bile edemediğini" ifade eden Poulsen, "ABD tarafının Grönland'a saldırı başlatmasını tamamen varsayımsal bir durum olarak görüyorum." dedi.

İsveç de Grönland'a asker gönderiyor

İsveç Başbakanı Ulf Kristersson da ABD merkezli X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, "İsveç Silahlı Kuvvetlerine bağlı subaylar bugün Grönland'a gidiyor." ifadesine yer verdi.

Danimarka'nın tatbikat kapsamında Grönland'da askeri varlığını artırma kararına İsveç'in de destek verdiğini aktaran Kristersson, tatbikat çerçevesinde atılacak adımları birlikte hazırlayacaklarını ifade etti.

Danimarka Savunma Bakanlığı, ABD Başkanı Donald Trump'ın Grönland'a yönelik söylemlerini sürdürmesi üzerine Ada'daki askeri varlığını artırma kararı aldığını duyurmuştu.

Trump'ın Grönland söylemleri

ABD Başkanı Trump, bugün yaptığı sosyal medya paylaşımında, ülkesinin Grönland'ı alması halinde NATO'nun daha güçlü ve etkili olacağını öne sürmüştü.

Trump, daha önce de Grönland ile ilgili sorulara, "Grönland'ı almazsak, Rusya veya Çin alacak. Ben başkan olduğum sürece bu olmayacak. Askeri varlık yeterli değil. Mülkiyete sahip olmanız gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

Çin ve Rusya'ya ait denizaltı ve diğer savaş gemilerinin Grönland çevresinde varlık gösterdiğini belirten Trump, buna müsaade etmeyeceklerini, "bir şekilde Grönland'ı alacaklarını" söylemişti.

Danimarka'ya bağlı özerk bölge olan Grönland ise daha önce ABD tarafından gelen ve egemenliğin devredilmesini de içeren yaklaşımları reddetmişti.

Kaynak: AA

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER