Donald Trump’tan NATO’ya rest: Bizi yalnız bıraktılar

Orta Doğu’da gerilim devam ederken, ABD Başkanı Donald Trump’tan yeni bir açıklama geldi. Trump, “NATO, İran’a karşı bir şey yapmadı. Bu çok önemli. Bunu asla unutmayın.“ ifadelerini kullandı.

ABD ile İsrail'in 28 Şubat'ta başlattığı ve İran'ın da misillemleriyle devam eden savaş sürüyor. Orta Doğu'da gerilim devam ederken karşılıklı açıklamalar peş peşe geliyor. ABD Başkanı Donald Trump, Ulusal Cumhuriyetçi Kongre Komitesinin yıllık bağış toplama etkinliğinde konuşma yapmıştı.

HALKLARI TARAFINDAN ÖLDÜRÜLECEKLERİNİ DÜŞÜNÜYORLAR

İranlıların müzakere ettiğini ve anlaşma yapmak istediğini savunan Trump, "Bunu söylemekten korkuyorlar. Çünkü, kendi halkları tarafından öldürüleceklerini düşünüyorlar. Ayrıca, bizim tarafımızdan öldürülmekten de korkuyorlar." dedi.

SAVAŞ DEĞİL ASKERİ OPERASYON

Trump, 'savaş' yerine 'askeri operasyon' kelimesini kullanacağını belirterek, "'Savaş' kelimesini sevmiyorlar. Çünkü bunu kullanmak için onay almanız gerekir. Bu yüzden 'askeri operasyon' diyeceğim. Aslında olan da bu. Buna, askeri yıkım denir." diye konuştu.

KANSER NÜKLEER SİLAHA SAHİP İRAN'DI VE BİZ ONU KESİP ÇIKARDIK

Yükselen enerji ve petrol fiyatlarına da değinen Trump, bunların operasyonun "kısa vadeli" etkileri olması nedeniyle kendisi için önemli olmadığını söyledi. Trump, "Yapmamız gereken şey kanseri ortadan kaldırmaktı. Kanseri kesip çıkarmak zorundaydık. Kanser, nükleer silaha sahip İran'dı ve biz onu kesip çıkardık. Şimdi de işini bitireceğiz." dedi.

NATO ÜLKELERİ ASKERİ OLARAK YOK EDİLMİŞ

Her geçen dakika yeni bir açıklama gerçekleştirilirken bu kez Trump, NATO'ya sitemde bulunarak "NATO ülkeleri, askeri olarak yerle bir edilmiş, akıl almaz bir devlet olan İran'a yardım etmek için kesinlikle hiçbir şey yapmadılar." ifadelerini kullandı. Bu noktayı asla unutmayın diyen Trump, "ABD'nin NATO'dan hiçbir şeye ihtiyacı yok" açıklamasında bulundu.

ABD-İSRAİL'İN İRAN'A SALDIRILARI

İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı. İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi. ABD-İsrail saldırılarında, eski İran lideri Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.

Kaynak: Haber Merkezi