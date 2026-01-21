DSÖ: Gazze’de 4 bini çocuk 18 bin 500’den fazla hasta tıbbı tahliyeye ihtiyaç duyuyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Aralarında 4 bin çocuğun da bulunduğu 18 bin 500’den fazla hastanın, orada mevcut olmayan tedavi için Gazze’den tahliye edilmesi gerekiyor.“ ifadesini kullandı.
Ghebreyesus, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan, Gazze'deki sağlık durumuna ilişkin paylaşımda bulundu.
DSÖ'nün Gazze'deki 21 hastanın tıbbi tedavi için Ürdün'e tahliyesini desteklediğini belirten Ghebreyesus, dayanışması ve sürekli desteği için Ürdün'e teşekkür etti.
Ghebreyesus, "Aralarında 4 bin çocuğun da bulunduğu 18 bin 500'den fazla hastanın, orada mevcut olmayan tedavi için Gazze'den tahliye edilmesi gerekiyor. DSÖ, daha fazla ülkenin bu hastaları kabul etmesi çağrısında bulunuyor." ifadelerine yer verdi.
Kudüs Bölge Mahkemesinin kararı sonrasında, Ekim 2023'ten bu yana ilk kez Gazze'den bir hastanın işgal altındaki Batı Şeria'ya seyahat etmesine izin verilmesini memnuniyetle karşıladıklarını aktaran Ghebreyesus, bunun doğru yönde atılmış bir adım olduğunu vurguladı.
