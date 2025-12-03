DSÖ: Gazze’de hala 16 bin 500’den fazla hasta kritik tedavi için tahliye bekliyor
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze’de hala 16 bin 500’den fazla hastanın kritik tıbbi tedavi için tahliye edilmeyi beklediğini bildirdi.
Ghebreyesus, Gazze'den tıbbi tahliyelere ilişkin ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundan paylaşım yaptı.
DSÖ'nün, Gazze'de mevcut olmayan ileri derece tedavi için 18 hasta ve 54 refakatçinin Ürdün ve Türkiye'ye tıbbi tahliyesini yönettiğini kaydeden Ghebreyesus, hastaların kanser, travma yaralanmaları ve doğum kusurları gibi ciddi rahatsızlıklar nedeniyle acı çektiğini belirtti.
Ghebreyesus, bu tahliye işlemleri için DSÖ ve Filistinli ortaklarıyla birlikte çalıştıkları için Ürdün ve Türkiye makamlarına teşekkür ederek, "Son 2 yılda 5 bin 600'den fazlası çocuk olmak üzere 10 bin 620'den fazla hasta Gazze'den tahliye edildi. Gazze'de hala 16 bin 500'den fazla hasta kritik tedavi için tahliye edilmeyi bekliyor." ifadesini kullandı.
Daha fazla ülkeyi dayanışma gösterme ve Filistinli hasta kabul etmeye davet eden Ghebreyesus, özellikle en verimli rota olan Batı Şeria ve Doğu Kudüs dahil tüm tahliye koridorlarının açılması çağrısında bulundu.
