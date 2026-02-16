GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria’daki arkeolojik alana İsrail bayrakları astı

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler Batı Şeria’daki arkeolojik alana İsrail bayrakları astı
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, Hicaz Demiryolu’nun Filistin sınırları içinde kalan Nablus’taki kolu El-Mesudiye Tren İstasyonu’nun da bulunduğu arkeolojik alana İsrail bayrakları astı.

Burka Köy Meclisi Başkan Yardımcısı İmad Desuki, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria'da Nablus'a bağlı Burka köyünde bulunan El-Mesudiye Tren İstasyonu'nu da kapsayan arkeolojik alana İsrail bayrakları astığını ve bölgenin girişine demir kapılar yerleştirdiğini belirtti.

Amacın, bir oldubittiye getirilerek işgalin sürdürülmesi olduğunu vurgulayan Desuki, söz konusu adımın bölgeye yönelik saldırıların sürdüğünün ispatı olduğunu ifade etti.

Arkeolojik alan dahil 5 bin dönüm araziye el konuldu

Desuki, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin bölgedeki diğer ihlalleri hakkında da bilgi verdi.

Söz konusu İsraillilerin, bölgede bir "kaçak yerleşim birimi" kurduğunu, ekili alanlara zarar verdiğini ve Filistinli çiftçilerin arazilerine erişimini defalarca engellediğini aktaran Desuki, İsrail yönetiminin de bölgede çeşitli bahanelerle yaklaşık 5 bin dönüm araziye el koyduğunu kaydetti.

Desuki, İsrail bayraklarının asıldığı El-Mesudiye arkeolojik alanının da el konulan araziler arasında olduğunu belirtti.

Filistinlilerin arazilerine ulaşma konusunda ciddi risklerle karşı karşıya olduğunu vurgulayan Desuki, bunun hem geçim kaynaklarını hem de hayvanlarını otlatmalarını olumsuz etkilediğini dile getirdi.

El-Mesudiye, Hicaz Demiryolu'nun ana istasyonlarından biri olarak biliniyor. Söz konusu hat, Filistin kentlerini Hicaz bölgesine bağlıyordu.

Sultan 2. Abdülhamit tarafından inşa ettirilen Hicaz Demiryolu'nun, Filistin sınırlarında yer alan Nablus'taki kolu olan El-Mesudiye Tren İstasyonu, Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin sık sık saldırılarına maruz kalıyordu.

Kaynak: AA

