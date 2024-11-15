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Hamas: ABD’nin Gazze’deki soykırımı inkarı işlenen suçlardaki sorumluluğunu teyit ediyor

Hamas: ABD’nin Gazze’deki soykırımı inkarı işlenen suçlardaki sorumluluğunu teyit ediyor
Hamas, ABD Dışişleri Bakanlığı’nın Gazze Şeridi’ndeki Filistinlilerin zorla yerinden edilmesi gerçeği ile soykırımı inkar etmesini, Washington yönetiminin savaş suçlarındaki sorumluluğunun teyidi olarak niteledi.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "ABD ve İsrail yönetimlerinin işlenen soykırım ve etnik temizlikle Filistinlileri boyun eğdirme hayalleri gördüğü" belirtildi.

Açıklamada, "ABD yönetiminin Gazze Şeridi'ndeki zorla yerinden etme, soykırım ve etnik temizliği inkar etme politikası ve işgal (İsrail) hükümetine siyasi ve askeri olarak verdiği destek, Gazze Şeridi'nde 400 günden uzun süredir devam eden savaş suçlarındaki sorumluluğunu teyit etmektedir." ifadesine yer verildi.

Filistin topraklarında işgalin geleceğinin olmadığına işaret edilen açıklamada, saldırılar kırılana ve Filistin toprakları özgürleşene kadar Filistin halkının direnişini sürdüreceği vurgulandı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcü Yardımcısı Vedant Patel, günlük basın toplantısında, İsrail tarafından Gazze'de işlenen, "herhangi bir türde belirli bir zorla yerinden etme vakası" görmediklerini belirterek İnsan Hakları İzleme Örgütünün (HRW) bu yöndeki raporunu kabul etmediklerini söylemişti.

"Belirli askeri operasyonlar yürütülürken sivillerden belirli bir bölgeyi boşaltmalarını ve ardından evlerine dönebilmelerini istemek tamamen tutarlı ve kabul edilebilirdir." diyen Patel, bu konuya "inanılmaz derecede dikkat etmeye" devam edeceklerini ifade etmişti.

Patel, Birleşmiş Milletler Özel Komitesi'nin, İsrail'in Gazze'deki askeri eylemlerini "soykırım" ile tutarlı olarak tanımlayan raporuna karşı, "Bu tür ifadelerin ve bu tür suçlamaların kesinlikle asılsız olduğunu düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulunmuştu.

Kaynak: AA

  • #Hamas #ABD

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