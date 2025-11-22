GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Hamas: İsrail’in ihlalleri ateşkesi tehdit ediyor arabulucular ve ABD acil müdahale etmeli

Hamas, İsrail ordusunun Gazze’deki ateşkes anlaşmasını sistematik şekilde ihlal ettiğini belirterek arabulucuları acil müdahaleye, ABD yönetimini ise verdiği taahhütleri yerine getirerek İsrail’i yükümlülüklerini uygulamaya zorlama çağrısında bulundu.

Hamas'tan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail ordusu, Sarı Hat'ı her gün batıya doğru ilerleterek işgali genişletiyor. Bunun sonucunda bölgede yeni kitlesel yerinden edilmeler yaşanıyor ve Gazze Şeridi'nin doğu kesimlerine yönelik hava saldırıları ile topçu bombardımanları, ateşkesin açık ve ağır ihlali teşkil ediyor." ifadeleri kullanıldı.

"İsrail'in sürekli silahlı saldırıları ve uydurulan gerekçelerle gerçekleştirdiği öldürme eylemleri nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti." bilgisine yer verilen açıklamada, İsrail ordusunun çekilme hatlarında, üzerinde mutabık kalınan haritalara aykırı şekilde değişiklikler yaptığı belirtildi.

Açıklamada, Binyamin Netanyahu hükümetinin "anlaşmaya aykırı yeni bir fiili durum dayatma girişimlerinin" reddedildiği vurgulanarak arabuluculara "ihlallerin derhal durdurulması için acil müdahale" çağrısında bulunuldu.

Açıklamada ayrıca ABD yönetimine, verdiği taahhütleri yerine getirmesi ve İsrail'i ateşkes kapsamındaki yükümlülüklerini uygulamaya zorlaması çağrısında bulunularak, İsrail'in "Gazze'de ateşkes sürecini sabote etmeye yönelik girişimlerine karşı durması" talep edildi.

Gazze'de ateşkes ve esir takası anlaşması

ABD Başkanı Donald Trump, 9 Ekim'de Mısır'da devam eden müzakerelerde İsrail ile Hamas'ın Gazze'de ateşkes planının ilk aşamasını onayladığını duyurmuştu.

Müzakerelerin yapıldığı Mısır'da imzalanan anlaşma İsrail hükümetinin onayıyla 10 Ekim'de devreye girmişti.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nde varılan ateşkese rağmen ara ara çeşitli iddialarla Filistinlilere yönelik saldırılarda bulunuyor.

Kaynak: AA

