İran’ın BM Temsilcisi Iravani: ABD ve İsrail, sadece İran’a değil, uluslararası hukuka da savaş açtı
İran’ın Birleşmiş Milletler Daimi Temsilcisi Amir Said Iravani, “ABD ile İsrail sadece İran’a karşı değil, Birleşmiş Milletler Şartı’na, uluslararası hukuka ve uluslararası hukuk düzenine karşı da bir savaş açtı“ dedi.
İran'ın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilcisi Amir Said Iravani, ‘Orta Doğu'da durum' başlığı altında acil toplanan BM Güvenlik Konseyi'nde konuştu. Iravani, başta Rusya ve Çin olmak üzere İran'a yönelik hukuka aykırı saldırıları kınayan konsey üyelerine teşekkür ederek, ABD ile İsrail'in saldırganlığını destekleyen diğer konsey üyelerinin de BM Şartı'na göre açık şekilde çifte standart uyguladığını söyledi.
İran'da saldırılar sonucunda ölen masum sivillerin sayısının artmaya devam ettiğini vurgulayan Iravani, "Bu sadece bir saldırganlık eylemi değil, aynı zamanda bir savaş suçu ve insanlığa karşı bir suçtur. Ülkeme karşı yaşananlar açık bir saldırganlık eylemidir. Bugün açılan savaş sadece İran'a karşı bir savaş değil, BM Şartı'na, uluslararası hukuka ve uluslararası hukuk düzenine karşı bir savaştır” ifadelerini kullandı.
Iravani, ABD ile İsrail'in basit ve inkar edilemez şekilde uluslararası hukuk ile BM Şartı'nı ihlal ettiğini kaydederek, bu saldırganlık eylemi devam ettiği sürece, İran'ın kendini savunma hakkını kullanarak karşılık vermeyi sürdüreceğini aktardı.
