İran lideri Hamaney: Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız
İran lideri Ayetullah Mücteba Hüseyni Hamaney, savaş istemediklerini belirterek, “Hürmüz Boğazı’nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız.“ dedi.
Hamaney, ABD ve İsrail'in İran'a 28 Şubat'ta başlattığı saldırılarda hayatını kaybeden ülkenin eski lideri Ali Hamaney'in ölümünün 40. günü münasebetiyle mesaj yayımladı.
Savaş sonucunda İran'da meydana gelen maddi ve manevi zararlar için kesinlikle tazminat talebinde bulunacaklarını belirten Hamaney, "Meşru haklarımızdan hiçbir zaman vazgeçmeyeceğiz. Hürmüz Boğazı'nın yönetimini yeni bir aşamaya taşıyacağız." ifadesini kullandı.
Hamaney, savaş istemediklerini ve bölgedeki tüm direniş cephesini bir bütün olarak gördüklerinin altını çizerek, ülkesinin güney komşularına hitaben, "Bir mucizeye şahit olmaktasınız. Bu yüzden doğru görün, doğru anlayın ve doğru yerde durun." dedi.
