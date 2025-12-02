İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria’da öldürdüğü Filistinli çocuk için taziye evi açılmasını engelledi
İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria’nın El Halil kentinde öldürdüğü Filistinli çocuğun aile evine baskın düzenledi ve taziye evi açılmasına engel oldu.
Yerel kaynaklar ve görgü tanıklarından edinilen bilgiye göre, İsrail ordusu El Halil kentine çeşitli noktalardan baskın düzenledi, kontrol noktaları ve demir kapıları kapatarak kentin sokaklarında devriye attı.
Ayrıca İsrail birlikleri kentteki el-Ehli, Mahmud Ali, el-Mizan ve el-Ehliyye hastanelerinin çevresine baskın düzenleyerek girişlerinde konuşlandı.
İsrail askerleri Zugayr ailesinin evine baskın düzenledi ve sakinleri evi terk etmeye zorladı.
Evdeki bazı eşyalara el koyan İsrail askerleri, Zugayr ailesini hayatını kaybeden evlatları için taziye merasimi yapmamaları konusunda uyardı.
İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria'da 17 yaşındaki Muhenned Tarık Muhammed Zugayr'ı öldürmüştü.
Ordudan yapılan açıklamada Zugayr'ın araçla saldırı düzenlemekle suçlandığı iddia edilmişti.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı 7 Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
