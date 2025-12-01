İşgalci İsrail ordusu Batı Şeria’nın kuzeyinde Filistinlileri evlerini boşaltmaya zorladı
İsrail ordusu, işgal altındaki Batı Şeria’nın kuzeyinde Filistinlileri evlerini boşaltmaya zorlarken bölgeye takviye birlikler gönderdi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, İsrail askerleri, Cenin Mülteci Kampı'na mücavir Cabiriyat Mahallesi sakinlerini evlerini boşaltmaya zorladı, ardından mahallede arama başlattı.
İsrail ordusu, mahalleye takviye birlikler gönderdi.
İsrail güçleri son birkaç gündür Batı Şeria'nın kuzeyinde yer alan Cenin ve çevresindeki pek çok bölgeye baskınlar düzenliyor. Baskınlar sırasında Filistinliler evlerini boşaltmaya zorlanıyor, birçoğu gözaltına alınıyor ve bölgede arama yapılıyor.
İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.
İsrail ordusu ile Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin Ekim 2023'ten bu yana devam eden saldırılarında Batı Şeria'da 1085 Filistinli hayatını kaybederken, 11 bin kişinin yaralandığı ve 21 binden fazla kişinin gözaltına alındığı belirtiliyor.
