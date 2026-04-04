İsrail dünyada protesto edildi

İsrail dünyada protesto ediliyor. Binlerce kişi meydanlara indi. İsrail’in Filistin, Lübnan ve İran’daki katliamlarına tepki gösterdi. Protestocular, dünyada devam eden savaşların sona ermesini istedi. Hollanda’da Filistin Toprak Günü dolayısıyla gösteri düzenlendi.
Başkent Amsterdam'daki Dam Meydanı'nda Türk, Filistin, Lübnan ve İran bayrakları dalgalandı. "Hepimiz Filistinliyiz" ve "Filistinli tutukluların yanındayız, hepsini özgür bırakın" sloganları atıldı.
İsrail'in Gazze ve Lübnan'a yönelik saldırıları ile Filistinli esirlere uygulanması planlanan idam yasası İsveç'te protesto edildi.
Başkent Stokholm'de toplanan göstericiler, parlamentoya yürüdü. Filistin bayrakları taşıyan kalabalık, "İşgale son", "Esirlere özgürlük", "İdama hayır" yazılı pankartlar açtı.
İsrail ve ABD aleyhine sloganlar attı. Gösteride temsili idam sehpası kurularak, İsrail'in Filistinli esirlere uygulanması planlanan idam yasasına tepki gösterildi.Alman otomotiv firması Volkswagen'in Osnabrück fabrikasında İsrail için silah ve savaş malzemeleri üreteceği iddiası, protesto edildi.
Filistin bayrağı taşıyan göstericiler, otomobil fabrikasında silah veya savaş malzemesi üretmek yerine sivil üretim yoluyla iş imkanlarının güvence altına alınmasını istedi. Göstericiler, daha sonra şehir merkezinde yürüdü.
Almanya'nın çeşitli kentlerinde düzenlenen Paskalya Yürüyüşleri'ne katılan binlerce kişi, dünyanın farklı bölgelerinde süren savaşlara karşı barış çağrısı yaptı. Göstericiler, savaş bölgelerine silah gönderilmemesini talep etti.
