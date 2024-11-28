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İsrail’in Gazze’nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 6 Filistinli öldü

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İsrail’in Gazze’nin çeşitli bölgelerini hedef alan saldırılarında 6 Filistinli öldü
İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’nin çeşitli bölgelerine düzenlediği saldırılarda 1’i çocuk 6 Filistinli hayatını kaybetti.

Filistin haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusunun saldırısında, Gazze kentinin Zeytun Mahallesi'nde evleri bombalanan bir çocuk yaşamını yitirdi.

Gazze'nin kuzeyinde İsrail ordusunun Cibaliya Mülteci Kampı'nı hedef alan aralıksız saldırılarında da bir kişi öldü.

İsrail savaş uçaklarının kuzeydeki Beyt Lahiya beldesinde "Zakkut" ve "Sahvil" ailelerine ait iki evi bombalaması sonucu 4 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail'in Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri göçe zorlama planı

Cibaliya Mülteci Kampı başta olmak üzere Gazze'nin kuzeyine 5 Ekim'de yoğun hava saldırıları düzenleyen İsrail ordusu, 6 Ekim'de söz konusu bölgelere kara saldırısı başlattı.

Bölge halkını göçe zorlayan İsrail ordusu, düzenlediği saldırılarla binaları ve yerleşim yerlerini yok ediyor, hastaneleri hedef alıp sağlık personelini alıkoyuyor ve bölgeye tıbbi ve insani yardım girişini engelliyor.

Bu adımın, daha önce İsrail basınına yansıyan ve "generallerin planı" olarak bilinen, İsrailliler için yerleşim yeri hazırlığı yapmak amacıyla Filistinlilerin Gazze'nin kuzeyinden tahliye edilmesi adına atıldığı düşünülüyor.

İsrail Ordu Sözcüsü Avichay Adraee, 7 Ekim'de sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki Beyt Hanun, Cibaliya ve Beyt Lahiya'daki Filistinlilere uyarıda bulunarak boşaltılması istenilen bölgelerin haritasını paylaşmıştı.

Filistinlilere Gazze'nin güneyindeki Mevasi bölgesine gitme çağrısı yapan Adraee'nin paylaştığı haritanın, İsrail ordusunda eski Operasyonlar Bölümü Başkanı General Giora Eiland'ın girişimiyle hazırlanıp hükümete sunulan Filistinlilerin zorla göç ettirilmesine ilişkin "generallerin planına" benzerliği dikkati çekmişti.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılarak gıda, yakıt ve temiz su girişine izin verilmemesini öngörüyor.

Kaynak: AA

  • #Filistin #gazze #israil

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