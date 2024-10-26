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İsrail’in kuşattığı hastaneden çıkartılan Filistinli kadın: Günlerce susuz ve gıdasız kaldık

İsrail’in kuşattığı hastaneden çıkartılan Filistinli kadın: Günlerce susuz ve gıdasız kaldık
İsrail ordusunun cuma sabahı Gazze Şeridi’nin kuzeyindeki Kemal Advan Hastanesi’ne baskın yapmasının ardından hastaneden çıkartılan Filistinli kadın Ummü Adiy Ebu Helil, günlerce yiyecek ve su olmadan hastanede sıkı bir kuşatma altında kaldıklarını söyledi.

Gazze kentindeki El Ehli Baptist Hastanesi'ne ulaşan Ebu Helil, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Hastanede kuşatma altında günlerce susuz ve gıdasız kaldık." dedi.

İsrail ordusunun, yaralı oğluyla birlikte sabah saatlerinde Kemal Advan Hastanesi'nden çıkmalarına izin verdiğini belirten Ebu Helil, "Ordu, erkekleri, hastaları ve sağlık ekiplerini hastanede alıkoyarken, kadınların Gazze kentine gitmelerine izin verdi." diye konuştu.

Ebu Helil, yaralı oğlu Adiy ile ordunun doğudaki Selahaddin Caddesi boyunca belirlediği bir güzergah üzerinden 10 kilometreden fazla yürüdüğünü söyledi.

Gazze Sağlık Bakanlığı Müsteşar Yardımcısı Mahir Şamiye de, İsrail ordusunun, baskının ardından kadınları hastanenin bahçesinde erkeklerden ayırdığını ve kadınlara Gazze kentine gitme izni verdiğini belirtti.

Şamiye, "Ordu, hastalar, yaralılar, sağlık ekipleri ve Başhekim Husam Ebu Safiyye'yi gözaltına aldı. Onların akıbeti belirsiz." ifadelerini kullandı.

İsrail ordusu, günlerdir kuşattığı Kemal Advan Hastanesi'ne cuma sabahı baskın düzenlemiş, hastanedeki oksijen tankının hedef alınması sonucu ölen çocukların olduğu duyurulmuştu.

İsrail'in Gazze Soykırımı

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 210'u çocuk, 11 bin 742'si kadın olmak üzere 42 bin 924 Filistinli öldü, 100 bin 833 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

  • #İsrail’in Gazze Soykırımı #Gazze

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