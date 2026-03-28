İsrail: İran Denizcilik Sanayi Kurumu ve silah üretim tesislerini hedef aldık
İsrail ordusu, İran’ın başkenti Tahran’da Denizcilik Sanayi Kurumu ve silah üretim tesislerinin hedef alındığı bir saldırı dalgasını tamamladığını duyurdu.
İsrail ordusundan yapılan açıklamada, Tahran yönetimin askeri kapasitesini zayıflatmaya yönelik saldırıların sürdüğü iddia edildi.
Tahran'da Denizcilik Sanayi Kurumu ve silah üretim tesislerinin hedef alındığı bir saldırı dalgasının tamamlandığı duyurulan açıklamada, saldırı dalgasının gece saatlerinde 50 savaş uçağıyla düzenlendiği aktarıldı.
Açıklamada, İran Denizcilik Sanayi Kurumunun gemi, denizaltı, insanlı ve insansız ekipmanın yanı sıra motor ve silah araştırma, geliştirme ve üretiminden sorumlu olduğu belirtildi.
Saldırıyla İran'ın deniz silahları üretme kabiliyetinin zayıflatıldığı öne sürülen açıklamada, hedef alınan silah üretim tesislerinin ise çeşitli silah sistemleri ve hava savunma sistemlerinin üretimi ve geliştirilmesinden sorumlu olduğu iddia edildi.
