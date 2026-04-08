İsrail: Lübnan’a saldırıları sürdürüyoruz bölgeyi terk edin
İsrail ordusu, ABD-İran arasında sağlanan ve İsrail’i de kapsayan geçici ateşkese rağmen Lübnan’a saldırıları sürdürdüğünü açıklayarak, ülkenin güneyini terk etmeleri için bölge sakinlerine yönelik tehdidini yineledi.
İsrail Ordu Sözcüsü Avihay Adraee, ABD merkezli X şirketinin sosyal medya platformundaki hesabından Zehrani Nehri'nin güneyinde bulunan Lübnanlılar için uyarı yayımladı.
"Lübnan'daki çatışmalar devam ediyor ve ateşkes Lübnan'ı kapsamıyor." ifadesini kullanan Adraee, bölgeye saldırı düzenlemekle tehdit ederek, halkın Zehrani Nehri'nin kuzeyine gitmesini istedi.
Adraee, güneyde kalanların ya da kuzeyden güneye doğru hareket edenlerin hayatlarını tehlikeye atacağı tehdidinde bulundu.
Bazı aileler evlerine dönmeye başladı
Öte yandan ABD-İran arasındaki geçici ateşkes ilan edilmesinin ardından, İsrail saldırıları nedeniyle güneyden göç etmek zorunda kanan bazı aileler evlerine dönmeye başladı.
Lübnan ordusu ise bölgedeki gelişmeler ve ateşkes ihtimaline ilişkin haberlerin artması üzerine, İsrail saldırıları nedeniyle yerinden edilen sivillere güneydeki köy ve beldelere dönüşte acele etmemeleri uyarısında bulundu.
