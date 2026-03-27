İsrail ordusu Beyrut’un güneyindeki Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı düzenledi

İsrail ordusu Lübnan'ın başkenti Beyrut'un güneyindeki Dahiye bölgesine 2 hava saldırısı gerçekleştirdi.
Saldırının ardından Beyrut ve çevresinde patlama sesleri duyuldu, hedef alınan noktalardan dumanların yükseldiği görüldü.
Kaynak: AA
