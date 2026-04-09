İsrail ordusu: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
Ateşkesin dışında kalan Lübnan, İsrail’in hedefi oldu. Hizbullah, kuzey İsrail’e roketler fırlattı. İsrail, Hizbullah lideri Naim Kasım’ın yeğenini öldürdüğünü açıkladı.

İran'la yapılan ateşkesin Lübnan 'ı kapsamadığını söyleyen İsrail'in saldırıları devam ediyor. Devlet haber ajansı, İsrail'in Lübnan'ın güneyindeki Sur kentine yakın Abbassiye bölgesine düzenlediği hava saldırısında 7 kişinin öldüğünü, çok sayıda kişinin de yaralandığını duyurdu.

9 Nisan sabah saatlerinde Lübnan'da Hizbullah, kuzey İsrail'e roketler fırlattığını açıkladı. Hizbullah, yaptığı açıklamada, saldırının İsrail'in ateşkes ihlallerine karşılık olarak yapıldığını ve İsrail'in 8 Nisan'da Lübnan'a yönelik en büyük saldırısını gerçekleştirdiğini söyledi.

ABD Kongre üyesi Yassamin Ansari, Trump yönetimini Ortadoğu'da genişletilmiş bir ateşkes için baskı yapmaya çağırarak Lübnan'daki devam eden şiddetin çatışmayı derinleştirme ve insani kayıpları artırma riski taşıdığı konusunda uyarılarda bulundu.

Ansari, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya atıfta bulunarak, "Netanyahu'nun Beyrut ve diğer yerlerde yüzlerce sivili öldürdüğü korkunç bombalamalar derhal sona ermelidir" dedi. 

HİZBULLAH LİDERİNİN YEĞENİ ÖLDÜRÜLDÜ

İsrail ordusu, bir açıklama yaparak Hasan Nasrallah'tan sonra Hizbullah'ın lideri olduğu belirtilen Naim Kasım'ın yeğeninin hava saldırılarında öldürüldüğünü söyledi. Hizbullah'tan konuya dair bir açıklama ise henüz gelmedi.

İsrail ordusu, "Hizbullah Genel Sekreteri Naim Kasım'ın kişisel sekreteri ve yeğeni Ali Yusuf Harşi'yi etkisiz hale getirdik." açıklamasında bulundu.

İNGİLTERE'DEN ATEŞKES ÇAĞRISI, FRANSA'DAN KINAMA

İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, yaptığı açıklamada Lübnan'ın da ateşkese dahil edilmesi gerektiğini söyledi. Cooper, İsrail'in saldırılarıyla "gelen gerilim zarar verici” ifadelerini kullandı.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Noel Barrot, İsrail'in Lübnan'a karşı saldırılarının Fransa tarafından kınandığını söyledi. Barrot da Lübnan'ın ateşkese dahil edilmesi gerektiğini ifade etti.

Kaynak: Haber Merkezi

