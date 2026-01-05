İsrail ordusu işgal altındaki Batı Şeria’da biri gazeteci 54 Filistinliyi gözaltına aldı
İsrail ordusunun sabahın erken saatlerinden itibaren işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli bölgelerine düzenlediği baskınlarda aralarında bir çocuk ve bir kadın gazetecinin de bulunduğu 54 Filistinliyi gözaltına aldığı bildirildi.
Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre İsrail ordusu, Batı Şeria'daki birçok kent ve beldede evlere baskınlar gerçekleştirdi. İsrail askerleri baskınlarda Filistinlilerin evlerine ve eşyalarına zarar verdi.
Baskınlarda aralarında eski tutuklular, bir çocuk ve bir kadın gazetecinin de bulunduğu 54 Filistinli gözaltına alındı.
Gözaltılar, El Halil, Nablus, Beytüllahim, Kalkilya, Tulkerim ve Tubas kentlerinde yoğunlaştı.
Kadın gazeteci İnas Ehlavi'nin El Halil kentinin batısındaki İzna beldesinden, bir çocuğun da Tulkerim'den gözaltına alındığı kaydedildi.
