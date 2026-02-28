GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

İsrail ve ABD İran’ı vuruyor: Hamaney’in konutunun yakınına 7 füze isabet etti

İsrail ve ABD İran’ı vuruyor: Hamaney’in konutunun yakınına 7 füze isabet etti
ABD ve İsrail, İran’a saldırıyor. İran basınına göre, cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney’in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet etti.

İsrail ve ABD, İran'a yönelik koordineli bir operasyon gerçekleştiriyor. Başkent Tahran'ın ve ülkedeki büyü şehirlerin çok sayıda bölgesinde patlama sesleri yükseliyor.

İran haber ajansı Tasnim'e göre saldırılar sırasında cumhurbaşkanlığı sarayı çevresi ve Dini Lider Ayetullah Hamaney'in konutu yakınlarına yedi adet füze isabet etti.

İran Sağlık Bakanlığı hastanelerin alarma geçtiğini ve yaralı sayılarının teyit edildikten sonra açıklanacğaını duyurdu.

Kaynak: Haber Merkezi

