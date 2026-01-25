İsviçre ve İsveç’i karıştıran biri hangi kıtadaki iki ülkeyi karıştırıyordur? Kim Milyoner Olmak İster 20 bin tl’lik soru

İsimlerinin birbirine benzemesi (İngilizcede de Switzerland ve Sweden) nedeniyle bu iki ülke sık sık karıştırılsa da, aslında ikisi de dünyanın en gelişmiş ve refah seviyesi en yüksek ülkeleri arasındadır. Coğrafi olarak biri Orta Avrupa'nın kalbinde Alpler'le çevriliyken, diğeri Kuzey'in uçsuz bucaksız topraklarına yayılmıştır.

İsviçre ve İsveç'i karıştıran biri hangi kıtadaki iki ülkeyi karıştırıyordur?

Her iki ülke de Avrupa kıtasında yer almaktadır. İsviçre bir Orta Avrupa ülkesiyken, İsveç bir Kuzey Avrupa (İskandinavya) ülkesidir.

Cevap: Avrupa

