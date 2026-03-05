Katar Savunma Bakanlığı: İran’dan fırlatılan 13 balistik füze ve 4 İHA’ya müdahale edildi
Katar Savunma Bakanlığı, İran’dan fırlatılan 14 balistik füze ve 4 insansız hava aracıyla (İHA) ülkeye saldırı düzenlendiğini, bunlardan 13 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini açıkladı.
Katar Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, saldırının bugün öğlen saatlerinde gerçekleştiği bildirildi.
Açıklamada İran'dan fırlatılan 14 balistik füze ve 4 İHA'yla ülkeye saldırı düzenlendiği, bunlardan 13 balistik füzenin hava savunma sistemleri tarafından imha edildiği kaydedildi.
Savunma Bakanlığının açıklamasında, 1 balistik füzenin Katar'ın kara sularına düştüğü, 4 insansız hava aracının ise başarıyla etkisiz hale getirildiği ve saldırılar sonucu herhangi bir can kaybı yaşanmadığı belirtildi.
Açıklamada ayrıca, Katar'a yönelik her türlü dış tehdide kararlılıkla karşılık verileceği ifade edildi.
ABD-İsrail'in İran'a saldırıları
İsrail ve ABD, Tahran ile Washington yönetimleri arasında müzakereler sürerken 28 Şubat'ta İran'a askeri saldırı başlattı.
İran da İsrail'in yanı sıra ABD üslerinin bulunduğu Katar, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Bahreyn başta olmak üzere bazı bölge ülkelerinde belirlediği hedeflere saldırılarla karşılık verdi.
ABD-İsrail saldırılarında, İran lideri Ayetullah Ali Hamaney'in yanı sıra çok sayıda üst düzey yetkili öldü.
İran Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Kermanpur, ABD-İsrail saldırılarında 926 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”