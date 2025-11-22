GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM YAŞAM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Katil İsrail Gazze’de ateşkesi yine ihlal etti: En az 8 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail ordusunun, 10 Ekim’de imzalanan anlaşmayı ihlal ederek Gazze Şeridi’nin farklı kentlerine düzenlediği saldırılarda en az 8 Filistinlinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı belirtildi.

Gazze'deki Sivil Savunma Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, Gazze kentinin batısındaki El-Abbas Kavşağı'nda sivil bir araca saldırı düzenlendiği ifade edildi.

Sivil savunma ekiplerinin, hedef alınan araçtan 3 Filistinlinin cansız bedenini çıkardığı, saldırıda yaralananlar da olduğu aktarıldı ancak ayrıntı verilmedi.

Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Nusayrat Mülteci Kampındaki El-Avde Hastanesi yakınlarında bir eve düzenlenen saldırıda da 3 Filistinli öldü,11 Filistinli yaralandı.

İsrail savaş uçakları Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr el-Belah kentinde de bir eve saldırı düzenledi. Sağlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, saldırıda 2 Filistinli hayatını kaybetti ve yaralananlar oldu.

Öte yandan İsrail ordusundan yapılan açıklamada, sabah erken saatlerde Gazze Şeridi'nin güneyinde bir saldırı gerçekleştirildiği itiraf edildi.

Bir Filistinlinin Sarı Hat'tı geçerek İsrail askerlerine ateş açtığı, İsrail ordusunun karşılık verdiği öne sürüldü.

İsrail ordusu yaptığı bir başka açıklamada, Refah bölgesinde tünellerden çıktığı iddia edilen 3 Filistinliyi öldürdüğünü, Gazze'nin kuzeyinde meydana gelen 2 ayrı olayda da sarı çizgiyi geçtiği öne sürülen 4 Filistinliden 2'sinin hedef alındığını öne sürdü.

İsrail basını Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıların, Kiryat Gat'taki ABD üssü ile koordineli şekilde gerçekleştirildiğini iddia etti.

İsrail ordusunun gün içinde Bureyc Mülteci Kampı ile Cibaliya'ya düzenlediği saldırılarda da 3 Filistinli yaralanmıştı.

Hamas, daha önceki açıklamalarında, İsrail ordusunun ateşkesi pek çok kez ihlal ettiğini belirtmiş ve anlaşmanın garantörleri ile ABD yönetimine müdahale çağrısında bulunmuştu.

İsrail ordusunun, varılan ateşkes anlaşması gereği Gazze'ye günlük 600 yardım tırının girişine izin vermesi, saldırıları tamamen durdurması gerekiyordu. Ancak insani yardımlar bu sayıya hiç bir zaman ulaşmadı, saldırılar da durmadı.

11 Ekim'den bu yana düzenlenen saldırılarda 318 Filistinli ölürken, 788'i de yaralandı. İsrail ordusu, çekildiği Sarı Hat'tı da sürekli genişleterek anlaşmayı ihlal etmiş oldu.

Kaynak: AA

