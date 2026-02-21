Katil İsrail’in Batı Şeria’daki saldırıları 11 Filistinli aileyi yerinden etti

İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin, işgal altındaki Batı Şeria’nın Ramallah kentinin doğusundaki bir Bedevi topluluğa yönelik saldırıları, 11 Filistinli aileyi yerinden etti.

Mugayyir beldesinin güneyindeki Halayil Bedevi topluluğundan Mustafa Kaabne, AA muhabirine yaptığı açıklamada, bölgedeki 11 ailenin, İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin devam eden saldırıları nedeniyle başka bir bölgeye gitmek üzere, sac levhalardan ve çadırlardan oluşan yerleşim alanlarını bu sabah sökmeye başladığını söyledi.

Ailelerin aralarında çocuklar, yaşlılar ve kadınların da bulunduğu toplam 55 kişiden oluştuğunu belirten Kaabne, Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler ve İsrail ordusunun kendilerine yönelik saldırı ve baskıları nedeniyle söz konusu ailelerin Eriha yakınlarındaki bir bölgeye göç etmeye başladığını kaydetti.

Topluluk sakinlerinin 2 yıl önce komşu Kefr Malik köyündeki Ayn Samiya topluluğundan, İsrail ordusu ile İsraillilerin baskı ve saldırıları sonucu zorla göç ettirildiğini hatırlatan Kaabne, "İsrail ordusu ve Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin onları şu anda yaşadıkları topluluğa kadar takip ettiğini" aktardı.

Filistin topraklarını gasbeden İsraillilerin koyunların otlatılmasını engellediğini, günlük saldırı ve tehditlerde bulunduğunu ve topluluğun yanına bir kaçak yerleşim noktası kurduğunu kaydeden Kaabne, İsrail ordusunun da araçlara el koyduğunu ve çok sayıda Filistinliyi gözaltına aldığını belirtti.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırı başlattığı Ekim 2023'ten bu yana işgal altındaki Batı Şeria ile Doğu Kudüs'te de Filistinlilere yönelik gözaltı, baskın ve saldırılarda artış yaşanıyor.

Filistin Kurtuluş Örgütüne (FKÖ) bağlı Ayrım Duvarı ve Yahudi Yerleşim Birimleriyle Mücadele Konseyinin 5 Ocak'taki açıklamasına göre, fanatik İsrailliler, 2025 yılı boyunca işgal altındaki Batı Şeria'da 4 bin 723 saldırı gerçekleştirdi.

Bu saldırılarda 14 Filistinli hayatını kaybetti, 1090 kişiden oluşan 13 bedevi topluluğu yerinden edildi.

Filistin resmi verilerine göre, 2024 sonu itibarıyla Batı Şeria'da Filistin topraklarını gasbeden yaklaşık 770 bin İsrailli bulunuyor.

Birleşmiş Milletler, İsrail'in Filistin topraklarındaki tüm yerleşim faaliyetlerini yasa dışı kabul ediyor ve bu uygulamaların iki devletli çözüm sürecini baltaladığını belirterek, yıllardır derhal durdurulması çağrısı yapıyor.

