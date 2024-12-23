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Katil İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef aldığı saldırılarda en az 5 kişi öldü

Katil İsrail’in Gazze’de sivilleri hedef aldığı saldırılarda en az 5 kişi öldü
Soykırımcı İsrail ordusunun Gazze Şeridi’nde gece saatlerinde sivilleri hedef aldığı saldırılar sonucu en az 5 Filistinlinin hayatını kaybettiği, onlarcasının yaralandığı bildirildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'da yer alan haberde, İsrail'in gece boyunca Gazze Şeridi'nin farklı bölgelerini bombalamaya devam ettiği belirtildi.

İsrail ordusuna ait insansız hava araçlarının (İHA) Gazze'nin güneyinde yer alan Refah kenti yakınlarındaki el-Mevasi bölgesinde toplanan bir grup vatandaşı hedef aldığı aktarılan haberde, saldırıda 2 kişinin öldüğü, bazıları ağır olmak üzere 19 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

İsrail'in el-Mevasi bölgesinde sivil bir aracı bombaladığı, araçta bulunan 2 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve bazı kişilerin yaralandığı ifade edildi.

Kuzeydeki Gazze kentinde de el-Cundi ailesine ait evin bombalandığı aktarılan haberde, saldırıda ilk belirlemelere göre 1 kişinin öldüğü kaydedildi.

İsrail ordusunun ayrıca, kuzeydeki Beyt Lahiya bölgesi ve Cibaliya Mültec Kampı'nda evleri patlayıcılarla havaya uçururken Gazze kentine yönelik topçu atışlarını sürdürdüğü belirtildi.

İsrail'in Gazze'nin kuzeyini "yok etme" planı

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'nin kuzeyi başta olmak üzere pek çok bölge için sık sık "tahliye emirleri" yayımlayarak bölgedeki Filistinlileri zorla yerinden ediyor. İsrail'in özellikle kuzeyi için yayımladığı tahliye emirleriyle "Generallerin Planı” olarak nitelenen planı uygulamaya çalıştığı yorumları yapılıyor.

"Generaller Planı" adını taşıyan bu plan, Filistinlileri, Gazze Şeridi'nin kuzeyinden tehcir etmeyi, ardından bölgenin kuşatılması, gıda, yakıt ve temiz su girmesine izin verilmemesini öngörüyor.

Bu durumda silahlı direnişçilerin "ölüm ya da teslim olma" arasında tercihe zorlanması, bölgeyi terk etmeyen veya terk edemeyen Filistinlilere de "düşman unsur olarak muamele edilmesini" içeriyor.

İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda yaklaşık 17 bin 492'si çocuk, 11 bin 979'u kadın olmak üzere 45 bin 259 Filistinli öldü, 107 bin 627 kişi yaralandı.

Enkaz altında halen binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı da tahrip ediliyor.

Kaynak: AA

  • #İsrail #İsrail’in Gazze Soykırımı #Gazze

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