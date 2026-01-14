GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Katil İsrail’in Gazze Şeridi’ne saldırılarında can kaybı 71 bin 439’a yükseldi

Katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında can kaybı 71 bin 439'a yükseldi
Katil İsrail ordusunun, Gazze Şeridi’ne düzenlediği saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısı 71 bin 439’a yükseldi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, yaptığı açıklamada, İsrail'in saldırılarında yaşanan can kayıplarına ilişkin son veriler paylaşıldı.

Son 24 saatte 13'ü enkaz altından çıkarılan 15 Filistinlinin naaşının hastanelere ulaştırıldığı belirtildi.

Gazze'de ateşkesin yürürlüğe girmesinden bu yana İsrail'in saldırılarında 449 kişinin öldüğü, 1246 kişinin yaralandığı ifade edikdi.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne Ekim 2023'te başladığı saldırılarda hayatını kaybedenlerin sayısının 71 bin 439'a, yaralıların sayısının ise 171 bin 324'e yükseldiği kaydedildi.

Kaynak: AA

