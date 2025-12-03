Katil İsrail ordusu öldürdüğü Filistinlilerin cesetlerini açık alanda çürümeye terk etti

CNN tarafından yürütülen bir araştırma, katil İsrail ordusunun sınır geçişi yakınlarında öldürdüğü bazı Filistinlilerin cesetlerini buldozerlerle sığ ve işaretsiz mezarlara gömdüğünü, diğerlerini ise açık alanda çürümeye terk ettiğini ortaya çıkardı.

CNN, Gazze'nin kuzeyindeki Zikim Sınır Kapısı çevresinden yüzlerce video, fotoğraf, görgü tanığı ifadesi ve yerel yardım kamyonu şoförlerinin röportajlarını inceleyerek bir araştırma yürüttü.

İnceleme sonucunda insani yardım almak için sınır kapısı yakınlarında bulunan Filistinlilerin İsrail ordusu tarafından ayrım gözetilmeden öldürüldüğü tespit edildi.

Araştırmada ayrıca, İsrail ordusunun öldürdüğü bu kişilerin cesetlerini buldozerlerle sığ ve işaretsiz mezarlara gömdüğü, bazı durumlarda ise cesetlerin askeri bölgede açık alanda çürümeye terk edildiği ortaya çıkarıldı.

İsrail ordusu ise Zikim çevresindeki buldozerlerin varlığının, tehditlerle başa çıkmak veya "rutin mühendislik ihtiyaçları" gibi operasyonel amaçlar için kullanıldığını savundu.

İsrail ordusu, yardım almaya giden siviller üzerine sürekli ateş açtı



Araştırmada, 11 Eylül'de sosyal medyada paylaşılan ve coğrafi konumu belirlenen iki video incelenerek, Filistinlilerin Zikim bölgesinde un çuvalları taşırken dahi sürekli ateş altında kaldığı tespit edildi.

Montana Eyalet Üniversitesinden adli ses uzmanı Robert Maher, bu videoları analiz ederek atışların çekim yerinden yaklaşık 340 metre uzaklıkta yapıldığını belirledi ve bu mesafe, İsrail ordusunun o anki pozisyonuyla uyumlu bulundu.

CNN tarafından incelenen görüntü ve fotoğraflar, "tehlikeli koşullar" sebebiyle sivillerin ya da sivil savunma ekiplerinin Zikim'den çıkaramadığı çok sayıda cesedin bulunduğunu ortaya koyuyor.

İki görgü tanığı 15 Haziran'da CNN'e, aç Filistinlilerin etrafında olduğu bir yardım kamyonuna İsrail askerlerinin ateş açtığını ve çok sayıda kişinin vurulduğunu bildirerek, sivil savunma görevlilerinin olay yerine ancak günler sonra girmesine izin verildiğini aktardı.

Bir görevli, buldukları cesetlerin çürümüş olduğunu ve köpeklerin cesetlerin bazı kısımlarını yediği izlerini gördüklerini kaydetti.

CNN tarafından coğrafi konumu saptanan videolar da devrilmiş kamyon çevresinde kısmen gömülü çürümüş cesetleri ve bölgedeki bir sokak köpeğini göstererek söz konusu tanıklıkları doğruladı.

Zikim rotasında çalışan yardım kamyonu şoförleri, CNN'e yaptıkları açıklamalarda, bölgede dağılmış ve çürümüş cesetlerin sık görülen bir durum olduğunu ve İsrail buldozerlerinin zaman zaman bunları kuma gömdüğünü aktardı.

Şoförlerin bu ifadeleri, uydu görüntüleri ve fotoğraflarla desteklendi.

Yardım güzergahının açıldığı haziran ortasından 12 Eylül'deki kapanışına kadar, Zikim Sınır Kapısı çevresinde buldozer faaliyetlerinin izleri gözlemlendi. Bu kapsamda haziran ortasında devrilen kamyonun bulunduğu yerden yaklaşık 400 metre uzakta, bir buldozerin 30 metrekarelik bir toprak alanını yığın halinde biriktirdiği tespit edildi.

Görgü tanıklarından Adel Mansour, 17 yaşındaki kayıp oğlunu ararken yaşadıklarını anlatarak, "Cesetlerin karton yardım kutularıyla birlikte buldozerle ezilmiş olduğunu gördüm. Üst üste yığmışlar." dedi.

İsrail'in öldürdüğü kişilere uyguladığı kötü muamele Zikim'le sınırlı değil



İsrail ordusunun öldürdüğü kişilere ölüm sonrasında bile uyguladığı kötü muamelenin Zikim Sınır Kapısı ile sınırlı olmadığı belirtildi.

Netzarim Koridoru'ndaki bir karakolda görev yapmış bir İsrail askeri, 2024 yılının başlarında 9 Filistinli sivilin cesedinin üs çevresinde neredeyse iki gün boyunca çürümeye terk edildiğini ve bu sırada köpeklerin cesetleri yediğini kaydetti.

2023'ün sonlarında Gazze'deki İsrail birliklerini denetleyen komuta merkezinde görev yapan bir yüzbaşı, öldürülen bir Filistinlinin cesedinin, merkezdeki subaylar tarafından buldozerle yol kenarındaki bir çukura itilmesine karar verildiğini ifade etti.

Kaynak: AA