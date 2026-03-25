Kolombiya’da 3 günlük ulusal yas ilan edildi
Kolombiya’nın güneyinde askeri nakliye uçağının kalkıştan kısa süre sonra düşmesi sonucu 69 kişinin hayatını kaybetmesinin ardından ülkede 3 günlük ulusal yas ilan edildi.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, sanal medya hesabından yaptığı paylaşımda, 23 Mart'ta Putumayo yönetim bölgesine bağlı Puerto Leguizamo kasabası yakınlarında meydana gelen uçak kazasında yaşamını yitiren 69 ordu, hava kuvvetleri ve polis mensubu için ülke genelinde 3 günlük ulusal yas ilan edildiğini duyurdu.

Petro'nun açıklamasına göre, karar kapsamında ülkedeki tüm kamu kurumlarında, askeri karargahlar ve polis merkezleri ile dünya genelindeki Kolombiya büyükelçiliklerinde bayraklar yarıya indirilecek. Açıklamada ayrıca, kazada hayatını kaybeden personel için askeri tören düzenleneceği aktarıldı.

Kaynak: DHA

