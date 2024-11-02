Lübnan’dan fırlatılan bir füze İsrail’in orta bölgesine düşmesi sonucu 19 kişi yaralandı
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İsrail acil yardım servisi Kızıl Davut Yıldızı’ndan yapılan açıklamada, ülkenin orta kesimindeki Tire kentinin Şaron bölgesinde bulunan bir eve füze düşmesi sonucu büyük maddi hasar meydana geldiği kaydedildi.
Saldırı sonucu 19 kişinin yaralandığı duyuruldu.
İşgalci İsrail ordu radyosundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan Şaron bölgesine 3 ateşlemeyle çok sayıda füze gönderildiği ifade edildi.
Füzelerin engellendiği, birinin ise düşerek bir eve isabet ettiği aktarıldı.
Daha sonra İsrail ordusundan yapılan açıklamada ise Lübnan'dan Hayfa Körfezi ve Celile'ye 10 füze fırlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, "bu füzelerden bazılarının durdurulduğu, bir kısmının ise açık alanlara düştüğü" kaydedildi.
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