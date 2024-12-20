Meksika’da bir hapishanede çıkan isyan sonucu 2 kişi öldü
Meksika’nın Tabasco eyaletindeki bir hapishanede çıkan isyanda 2 mahkum hayatını kaybetti.
Meksika basınında çıkan habere göre, eyalete bağlı Creset kentindeki hapishanede bazı mahkumların başka cezaevine nakledilmesi isyana yol açtı.
Çıkan olaylarda 2 mahkum yaşamını yitirdi, bazıları yaralandı.
Devlet Güvenlik Sekreteri Victor Hugo Chavez, basına yaptığı açıklamada, şiddet olaylarının 2 mahkumun nakledilmesi nedeniyle çıktığını, polisin cezaevinde güvenliği sağlamak için operasyon yaptığını belirtti.
Mahkumlar, çeşitli mobilyaları ve çöpleri ateşe verdi. Operasyonda çok sayıda silah, kesici alet ve patlayıcı madde ele geçirildi.
Öte yandan isyanın duyulması üzerine mahkum yakınları bilgi almak için cezaevi önünde toplandı.
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