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Netanyahu’nun Savunma Bakanı’nı görevden almasının ardından İsrail’de sokak gösterileri düzenleniyor

Netanyahu’nun Savunma Bakanı’nı görevden almasının ardından İsrail’de sokak gösterileri düzenleniyor
İsrail’de çok sayıda kişi Başbakan Binyamin Netanyahu’nun Savunma Bakanı Yoav Gallant’ı görevden almasını protesto etmek için sokaklara döküldü.

Netanyahu'nun Gallant'ı görevden alarak yerine Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ı ataması İsrail'de muhalefet kesimi tarafından eleştirildi.


The Jerusalem Post gazetesinin haberine göre, Netanyahu'nun kararını protesto etmek için çok sayıda kişi başkent Tel Aviv'deki Ayalon Caddesi'nde toplanmaya başladı.


Caddeyi trafiğe kapatıp ateş yakan göstericiler Netanyahu hükümeti karşıtı sloganlar attı.


İsrail basınında Tel Aviv'in yanı sıra Kudüs ve bazı şehirlerde de sokak gösterilerinin düzenlendiğine ilişkin görüntüler paylaşıldı.


İsrail muhalefeti, Netanyahu'nun Gallant'ı görevden almasının ardından protesto çağrısında bulunmuştu.


Daha önce Netanyahu ve Gallant arasında anlaşmazlıkların bulunduğu gündeme gelmişti.


Netanyahu, 2023'te de Gallant'ı görevden almaya çalışmış ancak patlak veren sokak protestoları sonrası geri adım atmıştı.

Kaynak: AA

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