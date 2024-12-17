Rus komutan Moskova’daki patlamada öldü

Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, başkent Moskova'daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
Rusya Soruşturma Komitesi'nden yapılan yazılı açıklamada, başkent Moskova'daki Ryazan Caddesi'ndeki bir apartmanın girişinde patlama yaşandığı ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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