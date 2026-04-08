Soykırımcı İsrail Lübnan’da 6 kişiyi daha öldürdü

Soykırımcı İsrail Lübnan’da 6 kişiyi daha öldürdü
İşgalci İsrail ordusunun, Lübnan’ın doğusunda cenaze törenine katılmak üzere mezarlık yakınında bekleyenleri hedef aldığı hava saldırısında 6 kişi hayatını kaybetti.

İsrail ordusu, Lübnan'ın başkenti Beyrut, ülkenin güneyi ve doğusundaki birçok bölgeye eş zamanlı saldırılar düzenledi.

Lübnan resmi ajansı NNA'nın haberine göre İsrail uçakları, Lübnan'ın doğusunda yer alan Şemstar beldesinde bir kişinin cenaze törenine katılmak üzere mezarlık yakınında bekleyen sivilleri hedef aldı.

Saldırı sonucu 6 kişi yaşamını yitirdi.

İsrail, 10 dakikada 100 saldırı düzenledi

İsrail ordusundan yapılan açıklamada, 10 dakikada eş zamanlı olarak birden fazla bölgede 100 saldırı gerçekleştirildiği belirtilmişti.

Saldırılarda Hizbullah'ın "komuta merkezi ve askeri tesisinin" hedef alındığı iddia edilmişti.

Açıklamada, Lübnan'ın başkenti Beyrut, doğuda Bekaa ve güney bölgelerinde "geniş çaplı hava saldırı dalgasının" tamamlandığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER