Strasbourg’da Türk-İslam Mimarisiyle Yükselen Büyük Külliye

Fransa’nın Strasbourg kentinde inşası süren Strasbourg Büyük Eyüp Sultan Külliyesi’nde önemli bir aşama daha geride kaldı. Külliyenin minare külahları, cuma namazı öncedi dualar ve tekbirler eşliğinde yerleştirildi. Törene bölgedeki Müslümanlar yoğun katılım gösterdi.

Avrupa'daki Türk ve Müslüman toplumu için büyük önem taşıyan külliye, Osmanlı, Selçuklu ve klasik Türk mimarisinin izlerini taşıyan yapısıyla dikkat çekiyor. Kubbeli ve minareli caminin tamamlanmasıyla birlikte binlerce kişinin aynı anda ibadet edebileceği büyük bir mabet hizmete sunulacak.

Külliye yalnızca bir ibadet mekânı olmanın ötesinde, bünyesinde barındıracağı Kur'an eğitim merkezleri, kültür salonları ve sosyal alanlarla çok yönlü bir yaşam merkezi olmayı hedefliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, sadece Türkler değil Fransa'da yaşayan farklı milletlerden Müslümanlar da bu merkezden faydalanabilecek.

Minare külahlarının yerleştirilmesiyle birlikte caminin silueti daha belirgin hale gelirken, törene katılan vatandaşlar bu tarihi ana şahitlik etmenin heyecanını yaşadı. Külliyenin, tamamlandığında bölgenin en büyük İslam kompleksi olması bekleniyor.

Yetkililer, tamamen yurt içi ve yurt dışındaki Müslümanların destekleriyle yükselen külliyenin bir an önce tamamlanabilmesi için hayırseverlerin katkılarını sürdürmesini talep ediyor. Türkiye'deki Müslümanlardan da yardım bekleniyor. Projenin, Fransa'daki resmi kurumların izin ve imar süreçleri çerçevesinde titizlikle yürütüldüğü de vurgulandı.

