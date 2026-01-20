GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Suriye’de terör örgütü YPG’ye tanınan süre çerçevesinde ateşkes ilan edildi

Suriye’de terör örgütü YPG’ye tanınan süre çerçevesinde ateşkes ilan edildi
Suriye Savunma Bakanlığı, entegrasyon için terör örgütü YPG’ye tanınan 4 günlük süre çerçevesinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü YPG ile ilan edilen son mutabakat kapsamında, TSİ 20.00'den itibaren geçerli olmak üzere tüm askeri operasyon bölgelerinde 4 gün süreyle ateşkes ilan edildiği belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA'da yayınlanan açıklamasında, hükümet ile terör örgütü YPG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı aktarılmıştı.

Haberde Suriye Cumhurbaşkanlığının, terör örgütü YPG'nin işgal ettiği bölgelerin tam entegrasyonu için ayrıntılı bir plan hazırlanıp istişarelerde bulunulması için örgüte 4 gün süre tanıdığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA

