Suriye’de terör örgütü YPG’ye tanınan süre çerçevesinde ateşkes ilan edildi

Suriye Savunma Bakanlığı, entegrasyon için terör örgütü YPG’ye tanınan 4 günlük süre çerçevesinde ateşkes ilan edildiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, terör örgütü YPG ile ilan edilen son mutabakat kapsamında, TSİ 20.00'den itibaren geçerli olmak üzere tüm askeri operasyon bölgelerinde 4 gün süreyle ateşkes ilan edildiği belirtildi.

Suriye Cumhurbaşkanlığının resmi haber ajansı SANA'da yayınlanan açıklamasında, hükümet ile terör örgütü YPG arasında Haseke vilayetinin geleceğine ilişkin bir dizi konuda mutabakata varıldığı aktarılmıştı.

Haberde Suriye Cumhurbaşkanlığının, terör örgütü YPG'nin işgal ettiği bölgelerin tam entegrasyonu için ayrıntılı bir plan hazırlanıp istişarelerde bulunulması için örgüte 4 gün süre tanıdığı kaydedilmişti.

Kaynak: AA