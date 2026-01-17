GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
DÜNYA Haberleri

Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin işgali altındaki Tabka’ya girmeye başladı

Suriye ordusu terör örgütü YPG’nin işgali altındaki Tabka’ya girmeye başladı
Suriye ordusu, Fırat Nehri’nin batısında yer alan, terör örgütü YPG’nin işgali altındaki Tabka kentine birçok farklı noktadan girmeye başladığını duyurdu.

Suriye ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Suriye güçlerinin Tabka Havaalanı içindeki terör örgütü mensuplarını kuşattığı belirtildi.

Suriye güçlerinin ayrıca birçok farklı noktadan Tabka kent merkezine girmeye başladığı ifade edildi.

Terör örgütü YPG, Fırat Nehri'nin batısında işgal ettiği bölgelerden çekilerek nehrin doğusuna geçeceğini iddia etmişti.

Öte yandan, terör örgütü, Tabka başta olmak üzere Fırat Nehri'nin bazı bölgelerinde işgalini sürdürüyor.

Suriye güçleri ile terör örgütü arasında işgalin devam ettiği bölgelerde çatışmalar yaşanıyor.

Kaynak: AA

