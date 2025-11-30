Televizyon kanalında bomba ihbarı: Canlı yayın kesildi
Fransız kamu yayıncısı France Info’da, kanala gelen bomba ihbarının ardından canlı yayın kesildi.
France Info kanalının Paris stüdyosunda dün yapılan canlı yayın sırasında alarm sesleri duyuldu.
Alarmın çaldığı sırada stüdyoda gazeteciler ile Ukrayna siyasetinin konuşulduğu canlı yayın programı yapan sunucu Jean-Christophe Galeazzi, "bomba tehdidi nedeniyle yayına ara vermek zorunda olduklarını" söyledi.
Sunucunun bu anonsundan sonra canlı yayın durduruldu.
France Info'dan yapılan yazılı açıklamada, devlet kurumlarının kanala yönelik bomba tehdidi ihbarı olduğuna ilişkin uyarısının ardından güvenlik tedbirleri gereği Paris stüdyosunun boşaltıldığı ve polis ekiplerinin olay yerinde inceleme başlattığı belirtildi.
İncelemelerin tamamlanması üzerine yaklaşık 2 saat içinde çalışanların binaya geri döndüğü bildirildi.
İki hafta önce bir diğer Fransız kanalı BFMTV için de bomba ihbarı yapılmıştı.
