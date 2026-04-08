Trump’tan anlaşma açıklaması: 15 maddenin çoğu üzerinde anlaşmaya varıldı

- Güncelleme Tarihi:

Trump’tan anlaşma açıklaması: 15 maddenin çoğu üzerinde anlaşmaya varıldı
ABD Başkanı Trump: “İran ile gümrük vergileri ve yaptırımların hafifletilmesi konusunda görüşüyoruz ve görüşmeye devam edeceğiz. 15 maddenin çoğu üzerinde zaten anlaşmaya varıldı”

ABD Başkanı Donald Trump, cuma günü İslamabad'da yapılması planlanan görüşmeler öncesinde Tahran'ın nükleer programına ilişkin tutumunu açıkladı.

Sosyal medya platformu Truth Social üzerinden açıklama yapan Trump, İran'ın artık uranyum zenginleştirmesine izin verilmeyeceğini belirtti.

Trump, ABD'nin "oldukça verimli bir rejim değişikliğinden geçtiğini" ifade ettiği İran ile yakın çalışacağını kaydetti.

Paylaşımında, uranyum zenginleştirme faaliyetlerinin tamamen duracağını vurgulayan Trump, yerin derinliklerine gizlenmiş nükleer kalıntıların ABD tarafından çıkarılıp bölgeden uzaklaştırılacağını ifade etti.

ABD Başkanı ayrıca, geçen haziran ayında İran nükleer tesislerine düzenlenen saldırıdan bu yana zenginleştirilmiş uranyum stoklarının uydu aracılığıyla izlendiğini ekledi.

Silah satan ülkelere gümrük vergisi tehdidi

Uzun vadeli bir barış anlaşmasına yönelik ılımlı mesajlar vermesine rağmen Trump, İran'ın müttefiklerine yönelik sert bir uyarıda da bulundu.

İran'a askeri silah tedarik eden her ülkeye, ABD'ye sattıkları tüm mallar üzerinden derhal geçerli olmak üzere yüzde 50 gümrük vergisi uygulanacağını duyuran Trump, bu konuda hiçbir istisna veya muafiyet tanınmayacağını belirtti.

Yaptırımlar ve tarifeler kaldırılacak

Trump, müzakere sürecinin bir parçası olarak İran'a yönelik uygulanan yaptırımların ve tarifelerin kaldırılacağını açıkladı.

Savaşı sona erdirmek amacıyla ABD tarafından önerilen 15 maddelik planın birçok maddesi üzerinde şimdiden mutabakata varıldığını savunan Trump'ın bu iddialarına ilişkin İran makamlarından henüz bir açıklama gelmedi.

