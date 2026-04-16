2026 2. dönem 2. yazılı takvimi açıklandı mı? MEB ortak sınavlar ne zaman? 2. ortak yazılı sınav tarihleri belli oldu mu?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından hayata geçirilen yeni ölçme ve değerlendirme yönetmeliğiyle birlikte, milyonlarca öğrenci ve velinin dikkati 2. dönemin 2. ortak yazılı sınav tarihlerine yöneldi. Nisan ayının gelmesiyle birlikte “MEB ortak sınavları ne zaman yapılacak?” ve “Sınav takvimi açıklandı mı?” soruları eğitim gündeminin en çok merak edilen başlıkları arasında yer alıyor. İşte 6, 7, 9 ve 10. sınıf öğrencilerini doğrudan ilgilendiren 2026 yılı ortaokul ve lise 2. yazılı sınav takvimine ilişkin ayrıntılar...

2. Dönem 2. Yazılı Takvimi 2026 | Milli Eğitim Bakanlığı'nın 2. dönem 1. ortak yazılı sınav programına göre; 6. sınıf Türkçe sınavı 7 Nisan Salı günü, 6. sınıf matematik sınavı 8 Nisan Çarşamba günü, 8. sınıf matematik sınavı yine 8 Nisan Çarşamba günü, 10. sınıf matematik sınavı 9 Nisan Perşembe günü ve 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı sınavı 10 Nisan Cuma günü yapıldı. Peki, MEB ortak sınavlarının bir sonraki aşaması ne zaman gerçekleştirilecek? 2. ortak yazılı sınav tarihleri açıklandı mı?

2. dönem 2. yazılı sınavlar, 1 Haziran ile 12 Haziran 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Yurt genelinde uygulanacak bu sınavlarda, her ders için öğrencilere 40 dakika süre tanınacak. Ortak yazılılarda ise açık uçlu ya da açık uçlu ile kısa cevaplı sorulardan oluşan bir ölçme yöntemi tercih edilecek.

6. sınıf Türkçe ve 6. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi ülke genelinde ortak olarak yapılacak. 8. sınıf matematik, 10. sınıf Türk dili ve edebiyatı ile 10. sınıf matematik dersi ortak yazılı sınavlarının değerlendirilmesi ise okul müdürlüklerince alınan karar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

