2026 EKPSS GİRİŞ BELGESİ | Sınav yerleri açıklandı mı? EKPSS ne zaman yapılacak?

2026 EKPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı) için hazırlıklarını sürdüren binlerce aday, büyük bir merakla “2026 EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı?” sorusuna yanıt arıyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilecek sınav için geri sayım devam ederken, adaylar sınav merkezlerini öğrenebilmek adına EKPSS giriş belgesi sorgulama ekranından yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Peki, 2026 EKPSS ne zaman yapılacak, sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanacak? İşte ÖSYM takvimine göre en güncel bilgiler ve EKPSS’ye dair tüm merak edilenler…

2026 EKPSS sınav giriş yerleri açıklandı mı? Kamu kurumlarında memur olma hedefiyle hazırlıklarını sürdüren binlerce aday, Nisan ayında gerçekleştirilecek sınav öncesinde EKPSS giriş belgesi sorgulama ekranından yapılacak duyuruları yakından takip ediyor. Adayların hangi okul ve salonda sınava gireceği ise merak konusu olmaya devam ediyor. Peki, 2026 EKPSS ne zaman yapılacak ve sınav giriş yerleri hangi tarihte açıklanacak? EKPSS GİRİŞ YERLERİ AÇIKLANDI MI? EKPSS sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Giriş yerlerinin, sınav tarihinden yaklaşık 10 gün önce adayların erişimine açılması bekleniyor. ÖSYM GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYIN EKPSS 2026 NE ZAMAN? 2026 Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı (2026-EKPSS), 19 Nisan 2026 tarihinde uygulanacak. EKPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? EKPSS sonuçları 14 Mayıs 2026 tarihinde açıklanacak. Bu sınavın sonuçları; A) Memur statüsünde personel istihdam eden; a) 10/12/2003 tarihli ve 5018 sayılı Kamu Malî Yönetimi ve Kontrol Kanununun eki (I), (II), (III) ve (IV) sayılı cetvellerde yer alan kurumlar ile döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıklarına, b) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese, işletme ve döner sermayeli kuruluşlara, c) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşlarına, B) İşçi statüsünde personel istihdam eden kamu kurum ve kuruluşlarına; engelli personel alımlarında kullanılacaktır. Kaynak: Haber Merkezi

