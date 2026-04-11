2026 KPSS Lise (Ortaöğretim), Önlisans, Lisans başvuruları ne zaman alınacak? 2026 KPSS başvuruları başladı mı?

Milyonlarca öğrencinin hazırlandığı KPSS süreci devam ederken, adaylar ve veliler 2026 yılı başvuru tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. ÖSYM tarafından yayımlanan 2026 sınav takvimi ile birlikte Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS)’ye ilişkin başvuru ve sınav tarihleri netlik kazandı. Lisans, ön lisans ve ortaöğretim düzeylerinde gerçekleştirilecek sınavlara katılacak adaylar için tüm ayrıntılar belli oldu. Peki, KPSS 2026 kapsamında ortaöğretim, ön lisans ve lisans sınavları hangi tarihlerde yapılacak? KPSS 2026 sınav başvuruları başladı mı? İşte detaylar…

ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen KPSS yaklaşırken, öğrenciler ve veliler 2026 yılı başvuru sürecine ilişkin gelişmeleri yakından takip ediyor. Sınava hazırlanan adaylar, başvuruların başlayıp başlamadığını ve tarihlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ediyor. Peki, KPSS 2026 başvuru tarihleri açıklandı mı? Sınav başvuruları başladı mı ve ne zaman yapılacak? İşte detaylar… 2026 KPSS Ortaöğretim Takvimi Ortaöğretim düzeyinde yapılacak KPSS için başvurular 27 Ağustos'ta başlayacak ve 8 Eylül 2026'da sona erecek. Sınav ise 25 Ekim 2026 tarihinde gerçekleştirilecek. Adaylar sonuçlarını 19 Kasım 2026'da öğrenebilecek. 2026 KPSS Ön Lisans Takvimi Ön lisans mezunlarına yönelik KPSS başvuruları 29 Temmuz'da başlayıp 10 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek. Sınav 4 Ekim 2026 tarihinde uygulanacak. Sonuçların açıklanma tarihi ise 30 Ekim 2026 olarak duyuruldu. 2026 KPSS Lisans Takvimi Lisans düzeyinde KPSS başvuruları 1-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında alınacak. Sınav süreci ise birkaç oturum halinde gerçekleştirilecek. KPSS Lisans sonuçları 7 Ekim 2026 tarihinde ilan edilecek. Genel Yetenek–Genel Kültür oturumu 6 Eylül 2026'da,

Alan bilgisi 1. gün sınavı 12 Eylül 2026'da,

Alan bilgisi 2. gün sınavı ise 13 Eylül 2026'da yapılacak.

