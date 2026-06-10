2026 Yaz Kur’an Kursları ne zaman açılacak? Diyanet Kur’an Kursları kayıt tarihi belli oldu

Yaz tatilinin başlamasına kısa bir süre kaldı. Bu yıl da birçok öğrenci yaz tatilinde cami ve kurslarda açılacak Kur’an kurslarına gidecek. Peki, 2026 Yaz Kur’an Kursları ne zaman açılacak? Diyanet Kur’an Kursları kayıtları hangi tarihte yapılacak? İşte detaylar…

2026 YAZ KUR'AN KURSLARI NE KADAR AÇIK KALACAK?

2026 yılı Yaz Kur'an Kursları 6 Temmuz Pazartesi günü başlayacak. Kurslar 21 Ağustos 2026 tarihine kadar devam edecek. Öğrenciler yaklaşık 7 haftalık eğitim sürecinde Kur'an-ı Kerim, temel dini bilgiler, ibadetler ve ahlak konularında eğitim alacak.

DİYANET KUR'AN KURSLARI KAYITLARI NE ZAMAN?

Yaz Kur'an Kursları için kayıt işlemleri ise 22 Haziran Pazartesi günü başlayacak ve 13 Temmuz'a kadar devam edecek. Kayıtlar il ve ilçe müftülüklerine bağlı Kur'an kurslarından yapılabilecek. 18 yaşından küçük öğrencilerin başvuruları velileri tarafından gerçekleştirilecek.

2026 YAZ KUR'AN KURSLARI KAYIT TARİHLERİ

Diyanet tarafından yayımlanan takvime göre 2026 yılı Yaz Kur'an Kursları kayıt dönemi 22 Haziran-13 Temmuz 2026 tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Kayıtların kurs merkezlerine veya camilere doğrudan başvuru yoluyla yapılacağı belirtildi. Başvurular sırasında öğrencilerin iletişim bilgilerinin eksiksiz şekilde sisteme işleneceği, velilerin ise gerekli kayıt belgelerini doldurup imzalayacağı bildirildi.

YAZ KUR'AN KURSLARI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yaz Kur'an Kursları eğitim dönemi 6 Temmuz Pazartesi tarihinde başlayacak ve 21 Ağustos 2026 tarihinde sona erecek. Yaz tatili boyunca gerçekleştirilecek eğitimlerde öğrenciler yaş gruplarına uygun programlarla Kur'an-ı Kerim eğitimi alırken, temel dini bilgiler ve değerler eğitimi derslerine de katılabilecek.

Her yıl olduğu gibi 2026 yılında da camiler ve Kur'an kursları yaz döneminde çocuklar ve gençler için önemli eğitim merkezleri olacak. Kurslarda öğrencilerin yaş ve eğitim seviyelerine uygun sınıflar oluşturulacak.

YAZ KUR'AN KURSLARINDA EĞİTİM PROGRAMI

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yürütülen Yaz Kur'an Kurslarında öğrenciler sadece Kur'an-ı Kerim okumayı öğrenmekle kalmayacak, aynı zamanda temel dini bilgiler, ibadetler, peygamberimizin hayatı, ahlak ve değerler eğitimi gibi alanlarda da eğitim görecek.

Kurslarda çocukların ve gençlerin yaş gruplarına uygun öğretim programları uygulanırken, eğitimlerin verimli ve güvenli bir ortamda sürdürülmesi için il ve ilçe müftülükleri tarafından gerekli planlamalar yapılacak.

2026 yılı Yaz Kur'an Kurslarına katılmak isteyen öğrenciler ve veliler, kayıt tarihleri içerisinde bulundukları il veya ilçedeki müftülüklere bağlı Kur'an kurslarına başvurarak işlemlerini gerçekleştirebilecek. Diyanet'in açıkladığı takvime göre kurslar 6 Temmuz 2026'da başlayacak ve 21 Ağustos 2026'ya kadar devam edecek.

Kaynak: Haber Merkezi